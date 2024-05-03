Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за неделю

Автор: Анастасия Щербакова
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Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие. 

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале 2 мая

Так, в период с 22 по 28 апреля 2024 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 20 раз. В том числе:

♦ к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 2 раза;
♦ к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 1 раз (пострадал — 1 человек).

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47 региона в социальной сети ВК.

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03.05.2024 77
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