Крупный турецкий банк вновь ужесточил условия для россиян

Один из крупнейших банков Турции DenizBank решил ужесточить условия открытия счетов россиянам, практически перестал одобрять заявки, сообщает РБК.

Один из собеседников издания рассказал, что из 10 таких заявок одобрение получает только одна.

«Счет невозможно открыть даже с наличием вида на жительство и турецкой прописки. DenizBank делает исключения только клиентам с депозитом от 100 тысяч долларов и выше», – сообщил источник издания

Информацию агентству подтвердила и другой посредник.

«Даже наличие вида на жительство и местной прописки не гарантирует открытие счета, поэтому с наличием полного пакета документов россиянам проще обратиться в другой банк», – отметила посредник

Ранее банки ОАЭ ограничили расчеты с Россией или закрыли счета российским клиентам.