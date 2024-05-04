Всеволожск провел беговую эстафету в честь Дня Победы

Во Всеволожске 4 мая провели ежегодную легкоатлетическую эстафету в преддверии 9 мая.

В мероприятии приняли участие 25 команд. Это более 150 человек: от учеников начальной школы до пожилых людей.

Есть соревнования и по другим дисциплинам бега. Но конкретно эстафету проводят в честь Великого Дня Победы.