Всеволожск провел беговую эстафету в честь Дня Победы

Во Всеволожске 4 мая провели ежегодную легкоатлетическую эстафету в преддверии 9 мая.
В мероприятии приняли участие 25 команд. Это более 150 человек: от учеников начальной школы до пожилых людей.
Есть соревнования и по другим дисциплинам бега. Но конкретно эстафету проводят в честь Великого Дня Победы.
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