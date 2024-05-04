Всеволожск провел беговую эстафету в честь Дня Победы

Автор: Сергей Агутин
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Во Всеволожске 4 мая провели ежегодную легкоатлетическую эстафету в преддверии 9 мая.

В мероприятии приняли участие 25 команд. Это более 150 человек: от учеников начальной школы до пожилых людей.

Есть соревнования и по другим дисциплинам бега. Но конкретно эстафету проводят в честь Великого Дня Победы.

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04.05.2024 11
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