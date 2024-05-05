Автор «Гарри Поттера» хочет написать еще шесть книг

Сейчас Роулинг работает над восьмым романом о частном детективе Корморане Страйке.

В интервью иностранной прессе писательница Джоан Роулинг призналась, что у нее в планах создание еще шести книг.

В настоящее время Роулинг работает над восьмым романом о частном детективе Корморане Страйке. Она сообщила, что по этой вселенной будет еще два тома. А затем она намерена приступить к написанию трех других книг, о которых давно мечтает.

Писательница также поделилась, что предпочитает работать над своими произведениями от руки, особенно ночью. По ее словам, она уже видит полный сюжет будущей книги еще до начала работы над ней. Поэтому Роулинг может написать последнюю главу, не закончив первую.