Начало недели встретит жителей Ленобласти заморозками до -5°С

МЧС представило прогноз метеорологической обстановки в регионе на 6 мая.

В понедельник, 6 мая, в ночные часы в Ленобласти ожидаются заморозки до минус пяти градусов. При этом в дневное время суток воздух прогреется до +10.

Переменная облачность. Без существенных осадков. Атмосферное давление будет повышаться, — указано в сообщении МЧС.