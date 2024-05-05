Начало недели встретит жителей Ленобласти заморозками до -5°С

МЧС представило прогноз метеорологической обстановки в регионе на 6 мая.
В понедельник, 6 мая, в ночные часы в Ленобласти ожидаются заморозки до минус пяти градусов. При этом в дневное время суток воздух прогреется до +10.
Переменная облачность. Без существенных осадков. Атмосферное давление будет повышаться, — указано в сообщении МЧС.
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05.05.2024 311