На девяти трассах Ленобласти 6 мая ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.

ограничено
Фото: Baltphoto.ru

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 16 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, демонтаж силового барьерного ограждения;
  • км 97 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
  • км 121,122,134,137 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

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М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 140-143 ограничение скорости движения в направлении г.Гатчины с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения.
  • км 0-34-0 ограничение движения в оба направления правая полоса с 09:00-17:00, мех. очистка з/карманов.

А-114 «Вологда»:

  • км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 428-429 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт перильных ограждений.

А-180 «Нарва»:

  • подъезд к МТП «Усть-Луга» км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, очистка асфальтобетонного покрытия от песка и смета механическим способом (ПУМ);
  • подъезд к МТП «Усть-Луга» км 30 ограничение скорости движения в сторону МТП с 09:00 до 18:00, уборка грунта из-под БО.
  • км 54-56, км 43-45. Ограничение движения в оба направления правая полоса с 09:00-17:00, Мойка транспортной развязки.
  • км 79-94 ограничение движения в оба направления правая полоса с 09:00-17:00, заливка швов.
  • км 57-99-57 ограничение движения в оба направления правая полоса с 09:00-17:00, мойка габионов и прикромочных лотков и МБО.

Р-23 «Псков»:

  • км 31-55-31 ограничение движения в оба направления 1 полоса до 70км/ч. с 09:00-18:00, мех. очистка краевой линии по обочине, помывка краевой линии по обочине, мойка водоотводных лотков.
  • км 79-179, под.№1,2 к г.Луге. ограничение движения в оба направления с 08:00-17:00, ямочный ремонт БЦ.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка краевой полосы от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 47-100 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка осевой полосы вдоль бетонного ограждения типа «Нью-Джерси» от пыли и грязи;
  • км 65-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена буферов осевых;
  • км 50-85 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка укреплённой обочины механизированным способом;
  • подъезд к г. Выборгу № 1 км 4-5, подъезд к Выборгу № 2 км 2-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, окраска ограждения на путепроводах, мостах;
  • км 184-185, км 201-202 реверсивное движение с регулировщиком с 08:00 до 20:00 устранение дефектов асфальтобетонного покрытия

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, 94-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
  • км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 14:00, ликвидация деформации обочины.

А-121 «Сортавала»:

  • км 15-24 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи вручную;
  • км 15-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.
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