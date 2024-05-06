На девяти трассах Ленобласти 6 мая ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 16 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, демонтаж силового барьерного ограждения;
- км 97 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
- км 121,122,134,137 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
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М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 140-143 ограничение скорости движения в направлении г.Гатчины с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения.
- км 0-34-0 ограничение движения в оба направления правая полоса с 09:00-17:00, мех. очистка з/карманов.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 428-429 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт перильных ограждений.
А-180 «Нарва»:
- подъезд к МТП «Усть-Луга» км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, очистка асфальтобетонного покрытия от песка и смета механическим способом (ПУМ);
- подъезд к МТП «Усть-Луга» км 30 ограничение скорости движения в сторону МТП с 09:00 до 18:00, уборка грунта из-под БО.
- км 54-56, км 43-45. Ограничение движения в оба направления правая полоса с 09:00-17:00, Мойка транспортной развязки.
- км 79-94 ограничение движения в оба направления правая полоса с 09:00-17:00, заливка швов.
- км 57-99-57 ограничение движения в оба направления правая полоса с 09:00-17:00, мойка габионов и прикромочных лотков и МБО.
Р-23 «Псков»:
- км 31-55-31 ограничение движения в оба направления 1 полоса до 70км/ч. с 09:00-18:00, мех. очистка краевой линии по обочине, помывка краевой линии по обочине, мойка водоотводных лотков.
- км 79-179, под.№1,2 к г.Луге. ограничение движения в оба направления с 08:00-17:00, ямочный ремонт БЦ.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка краевой полосы от пыли и грязи механизированным способом;
- км 47-100 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка осевой полосы вдоль бетонного ограждения типа «Нью-Джерси» от пыли и грязи;
- км 65-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена буферов осевых;
- км 50-85 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка укреплённой обочины механизированным способом;
- подъезд к г. Выборгу № 1 км 4-5, подъезд к Выборгу № 2 км 2-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, окраска ограждения на путепроводах, мостах;
- км 184-185, км 201-202 реверсивное движение с регулировщиком с 08:00 до 20:00 устранение дефектов асфальтобетонного покрытия
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 94-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 14:00, ликвидация деформации обочины.
А-121 «Сортавала»:
- км 15-24 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи вручную;
- км 15-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.