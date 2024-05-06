В Выборге пьяный водитель без прав насмерть сбил пешехода

Смертельное ДТП произошло вечером 5 мая у одного из домов по улице имени А.К. Харитонова в Выборге Ленобласти.

Предварительно, водитель на «Ладе» сбил пешехода, который шел в попутном направлении по краю проезжей части. От полученных травм 49-летний житель поселка Селезнево скончался на месте ДТП.

30-летний водитель был пьян — медосвидетельствование показало наличие в его крови 0,4 мг на литр алкоголя. Известно, что в июле 2023 года он был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде.

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Возбуждено уголовное дело.