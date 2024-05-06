Какие дороги в Ленобласти перекроют 9 мая

В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти рассказали, какие дороги в регионе перекроют 9 мая.

В связи с проведением мероприятий в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ленобласти будет частично перекрыто движение транспорта во Всеволожском, Ломоносовском и Выборгском районах:

в деревне Ретселя состоится легкоатлетический пробег, в связи с чем с 10:45 до 12:15 будет недоступен проезд на участке от Павловского шоссе;

по участку Гостилицкого шоссе внутри Гостилиц и по дороге в сторону горы Колокольня движение ограничат с 13:00 до 14:00;

в Буграх с 12:00 до 12:40 будет нельзя будет проехать по Шоссейной улице (участок ближе к КАДу);

в Рощино с 12:00 до 13:00 ограничено движение по участку Песочной улицы, а с 12:00 до 14:00 — по участку Железнодорожной улицы.