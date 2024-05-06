Какие дороги в Ленобласти перекроют 9 мая

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти рассказали, какие дороги в регионе перекроют 9 мая.

В связи с проведением мероприятий в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ленобласти будет частично перекрыто движение транспорта во Всеволожском, Ломоносовском и Выборгском районах:

  • в деревне Ретселя состоится легкоатлетический пробег, в связи с чем с 10:45 до 12:15 будет недоступен проезд на участке от Павловского шоссе;
  • по участку Гостилицкого шоссе внутри Гостилиц и по дороге в сторону горы Колокольня движение ограничат с 13:00 до 14:00;
  • в Буграх с 12:00 до 12:40 будет нельзя будет проехать по Шоссейной улице (участок ближе к КАДу);
  • в Рощино с 12:00 до 13:00 ограничено движение по участку Песочной улицы, а с 12:00 до 14:00 — по участку Железнодорожной улицы.

Вам будет интересно
Какие дороги в Ленобласти перекроют 9 мая ограничено движение, Ленобласть, дороги, 9 мая
От 5 до 10 тысяч рублей: ветераны в Петербурге получат традиционные выплаты ко Дню Победы
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое определяет размер выплат и условия предоставления материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны ко...
29.04.2024 51
Автор