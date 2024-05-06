Ленобласть уже активно готовится к предстоящему отопительному сезону

Комитет по ТЭК объявил ещё один дополнительный отбор на предоставление субсидий муниципалитетам.

«Сразу после завершения сезона стартуют ремонтные работы на сетях и котельных. Комитет по топливно-энергетическому конкурсу подвел итоги допотбора на предоставление субсидии из бюджета региона. В отбор попали 14 объектов, по итогам предыдущего отбора принято решение о ремонте 36 объектов», — рассказал председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов.

Напомним, что по поручению губернатора Ленобласти создана официальная страница штаба по отопительному сезону. В группе можно оставить свое обращение. Все они оперативно принимаются в работу. Важно указать точный адрес, детали обращения и контакты для связи. В состав Штаба входят представители комитетов по ТЭК, государственного жилищного надзора и контроля, ЖКХ Ленобласти и администраций муниципальных районов.

Также жители Ленобласти, у которых есть вопросы по отоплению в их домах, могут обратиться в Комитет по топливно-энергетическому комплексу региона. Заполнить обращение можно по этой ссылке.