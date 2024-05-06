Жительница Всеволожского района предстанет перед судом за организацию незаконной миграции

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге девять человек в возрасте от 28 до 54 лет предстанут перед судом за организацию незаконной миграции.

Организатором преступного бизнеса оказалась 46-летняя жительница Всеволожского района Ленобласти. Она создала организованную группу из числа близких и коллег. Одни подыскивали клиентов-мигрантов, другие — оформляли фиктивные документы и получали документы об успешной регистрации или оформлении трудового патента.

Преступная деятельность велась под видом аутсорсинга персонала. Для этого было создано несколько подконтрольных юридических лиц. Мигранты получали регистрацию в расположенных на территории Петербурга хостелах.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фиктивная постановка на миграционный учет приезжим обходилась от 1 до 3,5 тыс. рублей, трудовой патент – от 25 до 29 тыс. рублей. В общей сложности фигуранты незаконно поставили на миграционный учет 192 человека, 102 из которых незаконно оформили или переоформили трудовой патент.

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