В деревне Клетно наведут порядок с колодцами и восстановят разворотное кольцо

Работы будут осуществлены по поручению губернатора Ленобласти.

В ходе «прямой линии» к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко обратилась жительница деревни Клетно Гатчинского района. Женщина пожаловалась на состояние местных колодцев и разворотное кольцо для транспорта.

Дрозденко пообещал, что ремонт колодцев будет выполнен после майских праздников. Он объяснил, что зимой в деревне никто не жил, и проводить работы было сложно, но сейчас все необходимые мероприятия уже можно начинать реализовывать.

То же касается и разворотной дороги. Как объяснила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, выполнить ремонт мешала погода. Глава региона поручил начать восстановление дорожного полотна сразу, как позволят метеоусловия.