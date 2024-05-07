Определены ответственные за восстановление фасадов на Невском проспекте

На сайте ЕИС Закупки Фонд капремонта начал выкладывать тендеры на ремонт крыш и фасадов зданий на Невском проспекте. Среди них есть объекты культурного наследия, сообщает Neva.Today.

Больше всего конкурсов выиграло ООО «Стройресурс» — на 517,4 млн рублей. Компания займется зданиями №№ 103-109, 111/3, литера А и 158 литера А.

Три конкурса на ремонт фасадов и крыш выиграло ООО «Инвестстрой». Компания будет работать на фасадах и крышах домов по нескольким адресам: Невский проспект, дома №№ 115 литера В, 117 литера А, 125 корпус 2 литера Б, 127 литера Б, 139 литера Б, 113/4, литера А. На последнем доме под ремонт попала только крыша. Общий объем работ потянул на 106,8 млн рублей.

По два тендера достались четырем компаниям. Работы на 76,7 млн рублей выполнит ООО РСК «Фасад», ООО «Спецпроектмонтаж» — на 116,8 млн рублей, ООО «Строй СМАРТ» — на 55,6 млн рублей, ООО «Гринвуд Импера ДСК» — на 87,7 млн рублей.

Еще 14 компаний выиграли по одному конкурсу, среди них — ООО «БИТ», ООО «Китинвест», ООО «АРТ Прогресс», ООО «Еврохрос», ООО «СУАР-Групп», ООО «ПИК», ООО «Мидас» и другие. Также среди победителей есть один индивидуальный предприниматель — ИП Олег Чижов. Бизнесмен из Иваново за 104,8 млн отремонтирует фасад и крышу дома №97 литера А на Невском проспекте.

На работы отводится 175 календарных дней.