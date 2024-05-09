Парад Победы начался на Красной площади в Москве

В Москве 9 мая в 10:00 начался Парад Победы. По традиции, под песню «Священная война» на Красную площадь вынесли флаг России и Знамя Победы.

Основные элементы Парада Победы остаются неизменными. В программе ожидается обращение Владимира Путина. После этого собравшиеся почтут память погибших воинов минутой молчания.

Затем начнется основная часть парада – торжественное шествие российских военнослужащих, студентов, кадетов, суворовцев, нахимовцев и юнармейцев. Всего в Параде Победы примут участие более 9 000 человек.

На Красной площади также появится колонна военной техники. Ветераны и другие зрители смогут увидеть более 70 боевых машин.