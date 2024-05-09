Названа цена самой доступной квартиры на популярном у россиян курорте за границей

Самая доступная квартира в Стамбуле обойдется в 5,7 миллиона рублей. Самый бюджетный объект представляет собой многокомнатную квартиру площадью 154 квадратных метра.

Лот экспонируется в районе Фатих и требует ремонта.

Отмечают снижение спроса на стамбульское жилье среди россиян. В сравнении с апрелем 2023 года покупатели интересовались местной недвижимостью на 38 % реже. За два последних года показатель упал почти на 80 %.