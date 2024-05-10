Двое перевернулись на байдарках в Приозерском районе. Выжил один

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает аварийно-спасательная служба, 9 мая на Ладожском озере в районе поселка Березово Приозерского района на байдарках перевернулись двое мужчин.

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Фото: аварийно-спасательной службы Ленобласти

Одного из них спасли очевидцы, второй погиб. Тело умершего нашли в воде и передали полиции спасатели из Приозерска. Они же доставили на берег байдарки.

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24.07.2022 5139
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