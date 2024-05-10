СМИ: за рулем упавшего в Мойку автобуса был водитель, переехавший из Ленобласти

За рулем автобуса, упавшего 10 мая в реку Мойку в Санкт-Петербурге, находился 44-летний водитель Рахматшох. Об этом сообщает 47news.
По данным издания, мужчина последние два года живет в квартире на проспекте Металлистов. До этого был зарегистрирован в деревне Раменье Волховского района.
На момент подготовки публикации известно о четырех погибших в результате падения автобуса в реку. Некоторые пострадавшие находятся в состоянии клинической смерти, за их жизнь борются врачи. Всего в салоне было 15 пассажиров. На месте продолжают работу водолазы.
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