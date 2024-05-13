Эксперт рассказал, каких изменений ждать в Минобороны РФ при Белоусове

Политолог считает, что основными задачами нового министра обороны станут уменьшение бюрократии и оптимизация военных расходов.

Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ, отметил политолог Алексей Живов, стало неожиданностью для экспертного сообщества. Однако бывший первый вице-премьер страны сможет эффективно решать поставленные перед ним задачи.

На мой взгляд, назначение хоть и неожиданное для всех, но вполне удачное. Если проанализировать биографию Андрея Рэмовича и сопоставить с отзывами о нем, складывается впечатление, что это один из немногих чиновников, у которого нет за спиной никаких коррупционных скандалов и скелетов в шкафу, — цитирует эксперта радио «КП».

Политолог ожидает, что при Белоусове в МО РФ будет проведена цифровизация процессов, станет меньше бюрократии, а также будет проведена работа по оптимизации военных расходов за счет инноваций.

Мы рассчитываем на то, что Министерство обороны сбросит с себя груз избыточной бюрократии. Там есть что реформировать. Второе — проведет цифровизацию, которая напрашивается уже во всех отраслях <…> Военная экономика говорит нам о том, что надо считать деньги с точки зрения сбережения жизни военнослужащих и имущества военного. Для этого необходимо внедрять целый ряд инноваций <…> В этом вопросе Андрей Рэмович тоже будет очень плотно работать, — заявил Живов.