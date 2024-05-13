Известна дата проведения гастрономического фестиваля «Корюшка идет!» в Новой Ладоге

Гостей ждут не только вкусные угощения, но и масштабная развлекательная программа.

Гастрономический фестиваль «Корюшка идет!» в Новой Ладоге пройдет 18 мая. На интерактивных площадках события посетители смогут ознакомиться с широким ассортиментом свежей, жареной, копченой, вяленой и вареной рыбной продукции от производителей Ленинградской области. Здесь будут представлены как популярные, так и редкие виды морепродуктов — от корюшки и ряпушки до осетра и клариевого сома.

На гастрономической площадке можно будет попробовать также и различные рыбные деликатесы, а на кулинарных мастер-классах научиться готовить корюшку, рыбник, мусс и рыбный суп.

На Ярмарке ремесел будут представлены изделия народных промыслов и декоративно-прикладного искусства: волховская и шугозерская роспись, киришское и свирское кружево, керамика, гобелены и сувениры в виде корюшки.

Для детей и семей предусмотрены зоны активного отдыха с мастер-классами, играми и фотозонами. Также пройдет конкурс рыбной ловли с награждением победителей, рассказали в пресс-службе областного правительства.

Концертная программа фестиваля включает выступления творческих коллективов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а хедлайнером станет певица Слава.

Кроме того, гостям предложат пешеходные и автобусные экскурсии по Новой Ладоге и Старой Ладоге с посещением исторических мест.