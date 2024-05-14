В зоне СВО героически погиб военнослужащий из Ленобласти

Прощание с бойцом пройдет 15 мая.
В зоне проведения специальной военной операции погиб Константин Кистанов, уроженец деревни Бор Бокситогорского района Ленинградской области. Боец пал при выполнении боевой задачи.
Прощание с Константином Николаевичем Кистановым состоится 15 мая 2024 года в 13:00 в прощальном зале морга города Бокситогорск, затем захоронение на гражданском кладбище «Веселец, — указано в сообщении районной администрации.
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