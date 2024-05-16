Автомобиль горел в Гатчине

По данным регионального ГУ МЧС, 15 мая около 15:30 поступил сигнал о пожаре на проспекте 25 Октября в Гатчине. Огонь охватил легковой автомобиль.

К четырем часам дня возгорание было ликвидировано. На месте происшествия работала дежурная смена 42-й пожарной части.

По данным правоохранительных органов, сгорел моторный отсек и салон в автомобиле «Лада». Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.