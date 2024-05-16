В Ленобласти определились с датой отключения отопления

Администрация Ленобласти сообщила о завершении отопительного сезона — серьезных похолоданий больше не прогнозируется.

Подачу тепла прекратят до 20 мая.

«Каждый район самостоятельно принимает решение об отключении тепла, но максимум до конца этой недели сезон завершится везде. 20 мая пройдут отключения в самом холодном Подпорожском районе», — пояснил председатель комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов.

А дальше — время плановых отключений горячей воды.