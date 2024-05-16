В Ленобласти определились с датой отключения отопления

Автор: Гузель Галимова
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Администрация Ленобласти сообщила о завершении отопительного сезона — серьезных похолоданий больше не прогнозируется.

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Подачу тепла прекратят до 20 мая.

«Каждый район самостоятельно принимает решение об отключении тепла, но максимум до конца этой недели сезон завершится везде. 20 мая пройдут отключения в самом холодном Подпорожском районе», — пояснил председатель комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов.

А дальше — время плановых отключений горячей воды.

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