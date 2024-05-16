«КамАЗ» отзывает более 20 тысяч автомобилей

Отзывная кампания вызвана необходимостью дооснастить машины.

Компания «КамАЗ» объявила об отзыве более 20 тысяч автомобилей у владельцев. В пресс-службе предприятия уточнили, что кампания проводится с целью дооснастить машины системой экстренного вызова.

Сейчас начинается плановое дооснащение порядка 23,4 тыс. автомобилей, всех владельцев техники, подпадающей под отзыв, информируют о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонтных работ. Все работы проводятся за счет ПАО «КамАЗ» и являются бесплатными для владельцев, — приводит сообщение компании «Газета.ру».