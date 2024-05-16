В ночь на 18 мая в Петербурге стартует сезон «Поющих мостов»

В ночь на 18 мая в Петербурге начнется новый сезон «Поющих мостов», Дворцовый мост разведут под классическую музыку.
Над Невой прозвучат произведения известных композиторов, увертюры к операм «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Евгений Онегин». Также зрители увидят лазерную проекцию на пролетах разведенного моста.
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