В ночь на 18 мая в Петербурге стартует сезон «Поющих мостов»

В ночь на 18 мая в Петербурге начнется новый сезон «Поющих мостов», Дворцовый мост разведут под классическую музыку.

Над Невой прозвучат произведения известных композиторов, увертюры к операм «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Евгений Онегин». Также зрители увидят лазерную проекцию на пролетах разведенного моста.