Премьер Венгрии о состоянии Фицо после покушения: «Между жизнью и смертью»

Состояние главы правительства Словакии остается критическим.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что глава правительства Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, сейчас находится «между жизнью и смертью».
По словам Орбана, с политической точки зрения это большая потеря для Венгрии, поскольку, даже если Фицо поправится, он не сможет работать в течение нескольких месяцев.
Орбан пояснил, что премьер-министр Словакии разделял с ним схожие взгляды по многим международным вопросам, в том числе и по Украине.
Венгерский премьер подчеркнул, что ближайшие месяцы будут очень важными для будущего Европы, учитывая предстоящие выборы в Европарламент и продолжающийся конфликт на Украине.
Вам будет интересно
Задержанный является противником правительства Фицо и активно поддерживал киевский режим. Мужчина, совершивший покушение на главу правительства Словакии Роберта Фицо, является проукраинским...
16.05.2024 135