Суд озвучил приговор ленинградцу, убившему свою жену в Финляндии больше 10 лет назад

Мотивом жестокой расправы над супругой стало нежелание уроженца Гатчины делить имущество.

В громком деле Дениса Кирьянена, забившего до смерти свою жену гантелей в финском городе Коувола более 10 лет назад, поставлена точка. Уроженец Гатчины был приговорен к 15 годам колонии строго режима.

Как передает пресс-служба СК по Ленобласти, в сентябре 2013 года мужчина три раза ударил супругу гантелью в ее квартире. От полученных травм женщина скончалась на месте. Кирьянен вывез тело и сбросил его в реку. Труп женщины до сих пор не нашли.

Мотивом преступления стало нежелание мужчины отдавать жене при разводе имущество, нажитое в браке — две квартиры в Гатчине и автомобиль. Все это оценивается в 9,6 млн рублей.

Ранее Кирьянена признала виновным коллегия присяжных, однако он отрицал свою причастность к убийству супруги.