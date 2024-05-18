На реке Волхов задержали рыбака с уловом корюшки и запрещенными снастями

Автор: Гузель Галимова
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45-летний рыбак попался на незаконной ловле корюшки в акватории реки Волхов.

Рыбу он ловил с помощью запрещенной волокуши на месте нереста и на миграционных путях. У него обнаружили 320 штук незаконно добытой рыбы. Сумма ущерба — более 17 тысяч рублей.

На реке Волхов задержали рыбака с уловом корюшки и запрещенными снастями Ленобласть, корюшка, Волхов
На реке Волхов задержали рыбака с уловом корюшки и запрещенными снастями Ленобласть, корюшка, Волхов
На реке Волхов задержали рыбака с уловом корюшки и запрещенными снастями Ленобласть, корюшка, Волхов
Фото: управление на транспорте по СЗФО

Возбуждено уголовное дело по статье о «Незаконной добыче водных биологических ресурсов». Мужчину отпустили под обязательство о явке.

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На реке Волхов задержали рыбака с уловом корюшки и запрещенными снастями Ленобласть, корюшка, Волхов
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