На реке Волхов задержали рыбака с уловом корюшки и запрещенными снастями

45-летний рыбак попался на незаконной ловле корюшки в акватории реки Волхов.
Рыбу он ловил с помощью запрещенной волокуши на месте нереста и на миграционных путях. У него обнаружили 320 штук незаконно добытой рыбы. Сумма ущерба — более 17 тысяч рублей.
Фото: управление на транспорте по СЗФО
Возбуждено уголовное дело по статье о «Незаконной добыче водных биологических ресурсов». Мужчину отпустили под обязательство о явке.
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