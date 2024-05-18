В Гатчинском районе началась обработка от борщевика

В Гатчинском районе Ленобласти началась химическая обработка борщевика Сосновского.

В первую очередь специалистами обработают территории около детского сада, котельной, конторы и бани в деревне Шпаньково. Для работы будет использоваться препарат, который обладаем низким уровнем опасности для человека и пчел.

Обработка пройдет в течение трех дней — 18, 19 и 20 мая.