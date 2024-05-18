В Гатчинском районе началась обработка от борщевика

Автор: Гузель Галимова
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В Гатчинском районе Ленобласти началась химическая обработка борщевика Сосновского.

В первую очередь специалистами обработают территории около детского сада, котельной, конторы и бани в деревне Шпаньково. Для работы будет использоваться препарат, который обладаем низким уровнем опасности для человека и пчел.

Обработка пройдет в течение трех дней — 18, 19 и 20 мая.

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22.02.2024 260
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