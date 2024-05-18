Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 18 мая

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 690 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30, а также 100 мм противотанковая пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ и пять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 40 военнослужащих, два танка и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм буксируемая гаубица FН-70 производства Великобритании и 152 мм гаубица «Мста-Б».

Средствами противовоздушной обороны сбито 37 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета «Точка-У», а также 21 реактивный снаряд HIMARS производства США, «Vampire» чешского производства и «Ольха».

В западной части Черного моря и на реке Днепр в прошедшие сутки уничтожены два быстроходных безэкипажных катера ВСУ.