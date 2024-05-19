Минцифры: пилотные зоны 5G появятся во всех регионах РФ к 2030 году

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Технология будет представлена сперва в 16 городах-миллионниках. 

Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Угнивенко заявил, что пилотные зоны 5G появятся во всех регионах страны к 2030 году. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Угнивенко, в 16 российских городах-миллиониках должны появиться коммерческие сети, которые предоставят услуги на сетях 5G.

Вам будет интересно
Минцифры: пилотные зоны 5G появятся во всех регионах РФ к 2030 году Минцифры, 5G
Иностранные хакеры пытались обрушить работу интернета в России
За майские праздники число DDoS-атак на провайдеров выросло на 23%. Эксперты зафиксировали повышенную активность иностранных хакеров на прошедших майских праздниках. Количество...
15.05.2024 92
Автор