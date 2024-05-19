Минцифры: пилотные зоны 5G появятся во всех регионах РФ к 2030 году

Технология будет представлена сперва в 16 городах-миллионниках.

Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Угнивенко заявил, что пилотные зоны 5G появятся во всех регионах страны к 2030 году. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Угнивенко, в 16 российских городах-миллиониках должны появиться коммерческие сети, которые предоставят услуги на сетях 5G.