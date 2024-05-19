Минцифры: пилотные зоны 5G появятся во всех регионах РФ к 2030 году

Технология будет представлена сперва в 16 городах-миллионниках.
Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Угнивенко заявил, что пилотные зоны 5G появятся во всех регионах страны к 2030 году. Об этом он рассказал РИА Новости.
По словам Угнивенко, в 16 российских городах-миллиониках должны появиться коммерческие сети, которые предоставят услуги на сетях 5G.
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