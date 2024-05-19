Стало известно, куда свезли сотни изъятых в ходе рейдов самокатов в Петербурге

Ранее в городе прошли масштабные мероприятия по изъятию средств индивидуальной мобильности (СИМ). Всего на «штрафстоянки» отправились порядка 5,5 тысяч самокатов.

Очевидцы нашли «штрафстоянку» электросамокатов, которые ранее были изъяты в рамках рейдов. Часть СИМ оказалась за колючей проволокой в Металлострое рядом с исправительной колонией.

Местные жители отмечают, что охраняет территорию полиция. Дальнейшая судьба изъятых электросамокатов пока неизвестна.