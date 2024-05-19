Столкновение иномарки с лосем в Ленобласти привело к трагическим последствиям

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: пресс-служба ГКУ «Леноблпожспас»

В результате ДТП один человек погиб, еще один находится в больнице.

На 43-м километре Мурманского шоссе в Кировском районе Ленобласти 18 мая произошло смертельное ДТП. По имеющимся данным, на дорогу перед иномаркой выскочил лось.

В результате столкновения автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Водитель иномарки погиб на месте происшествия. Его пассажир находится в больнице с травмами различной степени тяжести.

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