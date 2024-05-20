Вездеход съехал в кювет в деревне Оломна, погиб водитель

Смертельное ДТП произошло в деревне Оломна Киришского района Ленобласти.
По предварительной информации, 34-летний водитель вездехода ЗИС-СПб не справился с управлением и съехал в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Проводится проверка. Известно, что за последние два года владелец вездехода не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
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