В конце 2023 года недострой в Южном жилом районе Всеволожска спустя несколько лет простоя получил нового инвестора из Воронежа – ГК «Развитие».

Группа компаний «Развитие», основанная Сергеем Гончаровым, входит в топ-25 крупнейших девелоперов по объему текущего строительства в РФ* и занимает лидирующую позицию в своем регионе**. На сегодняшний день компанией построено более 600 тыс. кв. м жилья в Воронежской области и в 2024 году планируется ввод еще 150 тыс. кв. м. Компания активно участвует в Федеральных программах по развитию застроенных территорий, расселяя старый жилфонд и возводя на его месте новые комплексы со своей инфраструктурой. С 2017 года застройщиком было расселено более 50 тыс. кв. м старого жилья, а новые квартиры получили более 1200 семей.

ГК «Развитие» создаёт совершенно новые пространства для жизни со своей философией. Это жилые кварталы с коммерческой инфраструктурой, функциональными парковками, уютными дворами и плейхабами. Миссия компании – не просто строить дома, а создавать архитектуру города, обновлять его облик и задавать стандарты новой жилой застройки. Девелопер берет на себя ответственность за развитие территорий, где расположены жилые комплексы.

Компания постоянно изучает рынок Российской Федерации и выделяет перспективные в развитии локации. Подольск, Всеволожск, Самара, Орел, Липецк, Кисловодск — это далеко не полный список городов, в которых ГК «Развитие» планирует реализовывать свои объекты. Для каждого из регионов разрабатываются уникальные комплексы со своей архитектурой и отличительными особенностями.

На месте недостроя ГК «Развитие» планирует возведение ЖК «Ленский» в соответствии с проектной документацией. Обследование технического состояния зданий показало надежность возведённых конструктивных элементов: несущие характеристики соответствуют всем нормам, отсутствуют деформации и дефекты.

Внутри ЖК «Ленский» появится приватный двор для жителей, где можно гулять, играть на детских площадках, заниматься спортом и просто отдыхать. Пространство будет разделено на функциональные зоны: детские площадки, игровые для подростков, зоны отдыха, воркаут-площадка. Максимально продуманные планировочные решения для любого состава семьи и сценария жизни позволят владельцам реализовать свой индивидуальный дизайн-проект и создать уютное пространство. Территория комплекса будет оснащена достаточным количеством мест паркинга, а инфраструктура жилого комплекса дополнится магазинами, службами бытовых услуг, пунктами выдачи и другими полезными сервисами для комфортной жизни. Этим смогут воспользоваться и жители соседних домов.

ЖК «Ленский» располагается рядом с центральной частью Всеволожска, где встречаются природа и городская среда, а умиротворение загородной жизни сочетается с комфортом. Вблизи комплекса проходят основные транспортные артерии Ленинградской области, а также остановки общественного транспорта и ЖД-станция «Всеволожская».

Реализация проекта, согласно утвержденному разрешению на строительство, планируется до 2028 года. Для этого привлекаются подрядчики, постоянно работающие с ГК «Развитие», а также местные организации, которые проявили интерес к ЖК «Ленский».

С полной информацией о комплексе, ходом строительства, каталогом планировок и актуальными ценами можно ознакомиться на сайте https://lenskiy.rzv.ru/ , по телефону: +7 (812) 985-00-55 или в офисе продаж по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 70. Все проекты компании представлены на сайте https://rzv.ru/

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Долевое строительство. Застройщик ООО СЗ ГК «Развитие». Цена действительна на момент публикации для жил. Пом. Общ. Пл. 34,85 кв.м . Акт. цены, проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/. Секция 5: ID: 55448 РНС: №47-RU47504101-020K-2016. Секция 7: ID: 55555. РНС: №47-RU47504101-104K-2015. Предложение не является публичной офертой и ограничено наличием квартир.

* https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/rf?topType=0&date=240501

**https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/voronezhskaya-oblast?topType=0&date=240501​​​​​​​