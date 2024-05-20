Ремонт автомобилей по ОСАГО вырос до 50 дней — автостраховщики

Связано с это со сложностями с доставкой запчастей из-за границы.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на автостраховщиков, сроки поставок автозапчастей в Россию увеличились в два раза — до 45 дней.

Основной причиной этому стали проблемы с платежами с Турцией, ОАЭ и Китаем. Иностранные банки ужесточили проверку транзакций, что привело к задержкам с зачислением денежных средств. Как следствие — запчасти идут дольше.

Указанный 50-дневный срок включает в себя несколько этапов: очередь на станцию технического обслуживания, диагностику и заказ необходимых запчастей, непосредственно ремонт автомобиля, а также выставление счета страховой компании.