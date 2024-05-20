Изменения в налоговом законодательстве отправят на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию

Об этом сообщили в Минфине РФ.

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что налоговые поправки будут внесены на рассмотрение Госдумы после отзывов российского бизнеса и экспертов. При этом результаты обсуждений будут учтены в итоговом документе. Внесут его уже в весеннюю сессию парламента.

Мы учтем эти результаты при подготовке законопроектов, которые будут внесены в Госдуму. Слышим пожелание о том, что все законопроекты должны быть подготовлены и приняты в весеннюю сессию. Категорически поддерживаем, — цитирует Силуанова РИА Новости.