Новый город появится в Ленобласти

Александр Дрозденко подписал указ о преобразовании поселка имени Тельмана в город в Тосненском районе. Согласно документу, закон вступит в силу 26 мая.

В апреле депутаты ЗакСобрания Ленинградской области в первом и третьем чтениях приняли законопроект о преобразовании поселка. Главная причина – значительный рост численности населения до 27 тысяч человек.

В новом городе активно строятся многоэтажные дома, развивается сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Как считают депутаты, тенденция к росту населения сохранится.