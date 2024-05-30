Новый город появится в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Александр Дрозденко подписал указ о преобразовании поселка имени Тельмана в город в Тосненском районе. Согласно документу, закон вступит в силу 26 мая. 

В апреле депутаты ЗакСобрания Ленинградской области в первом и третьем чтениях приняли законопроект о преобразовании поселка. Главная причина – значительный рост численности населения до 27 тысяч человек.

В новом городе активно строятся многоэтажные дома, развивается сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Как считают депутаты, тенденция к росту населения сохранится.

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