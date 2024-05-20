Рядом с ребенком в этот момент находилась мама.

Полиция проводит проверку по факту гибели маленького ребенка в Приморском районе, катавшегося на самокате. О трагедии сообщает МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД установлено, что 46-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Газ», двигаясь по дублеру Долгоозерной улицы, у дома 10 при повороте направо во двор совершил наезд на 4-летнего мальчика, двигавшегося по тротуару на самокате в сопровождении матери, — передает МВД.