Дрозденко выступил против закрытия Волосовского хлебокомбината

Губернатор Ленобласти призвал прокуратуру и другие правоохранительные органы проверить положение дел в «Петрохлебе», в состав которого входило предприятие.

Губернатор Ленобласти прокомментировал закрытие Волосовского хлебокомбината, входящего в холдинг “Петрохлеб». Глава региона отметил, что у предприятия, вероятно, были долги пред поставщиками, но производство оставалось рентабельным.

В ходе «прямой линии» глава региона отметил, что ситуация с «Петрохлебом» будет решаться. Возможно — вместе с прокуратурой и другими правоохранительными органами.