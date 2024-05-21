Задержан мошенник, обманувший пенсионерку в Бокситогорском районе

Автор: Сергей Агутин
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Пенс
Фото: Baltphoto.ru

На домашний телефон 82-летней жительницы поселка Совхозный Бокситогорского района 20 мая около 09:30 позвонил неизвестный. Он представился следователем и сообщил, что внучка пенсионерки стала виновницей ДТП.

Чтобы девушку не привлекли к ответственности, пожилая женщина должна была передать курьеру 215 тысяч рублей. Пенсионерка поверила мошенникам, но вовремя одумалась и вызвала полицию.

По горячим следам задержали мужчину, прибывшего в квартиру пожилой женщины. Преступником оказался 33-летний житель Санкт-Петербурга. Заведено уголовное дело о мошенничестве.

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21.05.2023 1185
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