В России арестован еще один высокопоставленный военный — СМИ

Бывший командующий 58-й армией подозревается в мошенничестве.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на военный суд, в СИЗО заключен бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
Можем подтвердить, что 17 мая суд арестовал генерал-майора Попова И. И. по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Данная мера пресечения избрана на срок два месяца, — приводит агентство комментарий пресс-службы суда.
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