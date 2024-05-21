В России арестован еще один высокопоставленный военный — СМИ

Бывший командующий 58-й армией подозревается в мошенничестве.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на военный суд, в СИЗО заключен бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Можем подтвердить, что 17 мая суд арестовал генерал-майора Попова И. И. по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Данная мера пресечения избрана на срок два месяца, — приводит агентство комментарий пресс-службы суда.