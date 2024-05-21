Стоимость парковки в Пулково выросла на 75%

Связано это с рекордным пассажиропотоком и ограниченным объемом парковочных мест.

Как сообщает «Коммерсант», в аэропорту Пулково вступили в силу новые тарифы на парковку. Теперь за 30 минут стоянки на краткосрочной парковке придется заплатить 350 рублей, что на 75% больше, чем раньше. Представители аэропорта объяснили это необходимостью «перераспределения транспортных потоков».

Ранее за полчаса на территории парковки Пулково водителям нужно было заплатить 200 рублей, а в часы пик ставка доходила до 250 рублей. Теперь за этот же период времени придется отдать 350 рублей.

Кроме того, выросла и стоимость часовой парковки — с с 500 до 700 рублей.

При этом в аэропорту действуют различные парковочные зоны, включая долгосрочную (P4) с тарифом от 1500 рублей в сутки, и универсальную, где час стоит 1000 рублей, а сутки — 2000 рублей.

Новая тарифная политика позволяет перераспределять транспортные потоки. Повышенные тарифы вводятся для зон с наибольшей заполняемостью», — сообщили в управляющей компании.