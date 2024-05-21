У компании, чей автобус рухнул в Мойку, обнаружили 200 предупреждений

Автор: Анастасия Щербакова
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Сейчас глава предприятия находится под подпиской о невыезде. 

Ространснадзор проводит проверку компании «Такси», которой принадлежит автобус, рухнувший с пассажирами в Мойку. Как выяснила «Фонтанка», у предприятия обнаружили более 200 предостережений. Связаны они с игнорированием требований в части подключения транспорта к системе ГЛОНАСС.

Напомним, 10 мая пассажирский автобус пробил ограждение и упал в Мойку. Внутри находились восемь пассажиров. Выжили только один пассажир и сам водитель.

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17.05.2024 279
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