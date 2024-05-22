Второй водитель умер в машине скорой помощи после ДТП в Волосовском районе – подробности

На 6-м километре трассы «Роговицы – Калитино» в Волосовском районе 21 мая около 20:15 столкнулись автомобили Lifan X60 и Nissan Teana. В аварии погибли водители обеих иномарок.

За рулем Lifan X60 находилась 52-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она двигалась из деревни Лисино в сторону деревни Калитино. В этот момент навстречу женщине двигался автомобиль Nissan Teana под управлением 42-летнего жителя Мурманской области, лишенного водительских прав.

Водители погибли, один скончался в машине скорой помощи. Мужчина был лишен водительского удостоверения за отказ прохождения медицинского освидетельствования. Он сел пьяным за руль в марте 2024 года.