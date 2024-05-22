Школьник на мопеде въехал в машину в Ломоносовском районе

По предварительным данным, 21 мая около 09:00 на 25-м километре дороги «Стрельна — Кипень — Гатчина» 14-летний подросток на мопеде въехал в Haval F7, который двигался впереди.

С травмами головы, ушибами и ссадиной ребенка госпитализировали. Его состояние оценивается как среднее.

По информации дорожной полиции, водительского удостоверения подростка не было. На дорогу он выехал в шлеме. Известно, что 41-летнего водителя Haval F7 с начала года семь раз штрафовали за превышение скорости.