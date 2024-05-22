ЕС наращивает закупки товаров из России, несмотря на санкции

Автор: Анастасия Щербакова
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В частности, Европа продолжает покупать у РФ удобрения. За месяц объем поставок вырос сразу на 4%.

В марте Евросоюз приобрел российских удобрений на 174 миллиона евро. Это на 4% больше, чем месяцем ранее, и в 1,5 раза превышает показатель годичной давности, став максимумом с декабря 2022 года. Такие данные публикует РИА Новости, основываясь на статистике ЕС.

ЕС наращивает закупки российских удобрений уже третий месяц подряд. Если в декабре 2022 года они составляли лишь 125 миллионов евро, то в январе 2023-го выросли уже до 137 миллионов, а в феврале составили 167 миллионов.

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22.05.2024 60
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