В Светогорске заработали новый ресторан «Форест» и современный фитнес-центр «НаСпорте»

На днях стало известно, что компания «Светогорский ЦБК» запускает новые объекты социальной инфраструктуры в Ленинградской области в городе Светогорске Выборгского района. Открытие ресторана «Форест» и фитнес-центра «НаСпорте» является долгожданным событием и настоящим праздником для всех любителей здорового образа жизни и комфортного отдыха.

Открывшиеся на территории гостиницы «Светогорск» ресторан и фитнес-центр на улице Спортивная, 1 являются частью гостинично-досугового комплекса Светогорского ЦБК, который постепенно становится социально-культурным центром города, точкой притяжения его гостей и жителей. Напомним, что здесь же в конце 2023 года заработало кафе «Депо» на Заводской улице, открыв свои двери после капитального ремонта в историческом здании бывшего пожарного депо.

«В прошлом году мы открыли «Депо». Важный, хороший проект, который дарит людям отличное настроение, а нам всем уверенность в том, что мы делаем абсолютно правильные вещи. Из пустующего исторического здания наши люди создали прекрасное место для отдыха. А теперь мы открываем ресторан «Форест», который станет настоящим центром притяжения в Светогорске для всех: молодежи, сотрудников и гостей города. У нас впереди еще много больших планов по развитию социальных мест с заботой о всех людях, которые здесь живут, трудятся и отдыхают», – прокомментировал исполнительный директор Светогорского ЦБК Олег Рыбников.

В ресторане «Форест» каждый желающий может оценить блюда русской, европейской и грузинской кухни и современное уютное пространство, в котором можно не только встретиться с друзьями, отметить день рождения, юбилеи и праздники, но и насладиться приятной атмосферой и стильным интерьером.

Фитнес-клуб «НаСпорте» предлагает всем жителям и гостям Светогорска широкий выбор возможностей для занятий спортом и поддержания физической формы. Современное оборудование, профессиональные тренеры, индивидуальные и групповые занятия, такие как йога, стретчинг, программы коррекции фигуры и многое другое. Занятия в новом современном спортивном клубе помогут достичь личных фитнес-целей и оставаться активными и здоровыми.

«Постоянное улучшение качества жизни сотрудников комбината, членов их семей и гостей Светогорска является нашим стратегическим приоритетом. Нам важно, чтобы сотрудники компании, их дети и родственники могли не только с удовольствием трудиться, но и имели возможность хорошо отдохнуть и вкусно поесть. Реализуя такие проекты, мы все вместе работаем над тем, чтобы жители Светогорска гордились своим городом, в котором живут, чтобы им было уютно и комфортно», − отметил Тимур Габидуллин, директор НПАО «Светогорский ЦБК».

Как заверили в руководстве НПАО «Светогорский ЦБК», предприятие продолжит инвестировать силы и средства в проекты, нацеленные на заботу о людях и местном сообществе, повышение уровня комфорта городской среды для сотрудников, партнеров, жителей и гостей города. Вкладывая значительные средства в развитие собственного гостинично-досугового комплекса, компания улучшает городскую инфраструктуру и повышает туристическую привлекательность региона.

Подробнее об услугах гостинично-досугового комплекса «Светогорского ЦБК» можно узнать в официальной группе ВКонтакте. Телефон для бронирования столиков в кафе и конференц-зала «Депо»: +79215579620. Телефон для бронирования столиков в ресторане «Форест»: +79210904354. Телефон фитнес-клуба «НАСПОРТЕ»: +79210903680.