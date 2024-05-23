Продажу алкоголя на летних верандах кафе разрешат с 1 июня  

Государственная Дума Российской Федерации внесла изменения в закон о производстве и обороте этилового спирта. Летом 2024 года веранды и кафе смогут продавать алкоголь в «сезонных залах», которые примыкают к заведениям, сообщает «Петроград».
Нововведение распространяется на веранды, помосты и дворы, которые являются частью стационарного ресторана или кафе. Продавать алкоголь начнут в «сезонных залах обслуживания посетителей».
Помещения должны примыкать к стационарным заведениям и иметь лицензию на торговлю алкоголем. Новые правила вступят в силу с 1 июня 2024 года.
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07.08.2023 2583