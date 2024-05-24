В деревне Чудцы горел деревоперерабатывающий завод

В ночь на 24 мая в деревне Чудцы Бокситогорского района произошел пожар на деревоперерабатывающем заводе.
Пожар бушевал в двухуровневом помещении общей площадью 1000 квадратных метров. Горела открытым огнем обстановка внутри деревоперерабатывающего цеха.
На месте работали силы и средства Леноблпожспаса, федеральной противопожарной службы и добровольной пожарной команды завода.
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