Фура с прицепом сгорела в Выборгском районе

Автор: Сергей Агутин
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В экстренные службы 24 мая в 04:35 сообщили о пожаре на 53-м километре трассы А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Горели тягач Volvo и полуприцеп. На место происшествия выехала дежурная смена 109-й пожарной части. К 05:11 машину потушили. На месте работали четыре человека и одна спецмашина.

О пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства возгорания устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Выборгского района.

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23.05.2022 1672
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