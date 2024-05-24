Фура с прицепом сгорела в Выборгском районе

В экстренные службы 24 мая в 04:35 сообщили о пожаре на 53-м километре трассы А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе.

Горели тягач Volvo и полуприцеп. На место происшествия выехала дежурная смена 109-й пожарной части. К 05:11 машину потушили. На месте работали четыре человека и одна спецмашина.

О пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства возгорания устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Выборгского района.