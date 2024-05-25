В Коробицыно 16-летний подросток на «Жигулях» устроил погоню с полицейскими — видео

Погоня за красными «Жигулями» развернулась в поселке Коробицыно Выборгского района Ленобласти. Водитель проигнорировал требования об остановке.

Водитель при попытке скрыться «неоднократно создавал угрозу жизни и здоровью других участников движения». Инспектор сделал предупреждающий выстрел, а затем несколько раз стрелял по колесам.

После неудачной попытки скрыться из машины вышли двое: один из них сразу убегает, другого хватают сотрудники ГИБДД.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Как оказалось, за рулем находился 16-летний парень. Его доставили в отдел полиции, в отношении него составили протоколы об административных правонарушениях. Подростка предали отцу, против него возбудили административное производство за «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».