В Коробицыно 16-летний подросток на «Жигулях» устроил погоню с полицейскими — видео

Погоня за красными «Жигулями» развернулась в поселке Коробицыно Выборгского района Ленобласти. Водитель проигнорировал требования об остановке.
Водитель при попытке скрыться «неоднократно создавал угрозу жизни и здоровью других участников движения». Инспектор сделал предупреждающий выстрел, а затем несколько раз стрелял по колесам.
После неудачной попытки скрыться из машины вышли двое: один из них сразу убегает, другого хватают сотрудники ГИБДД.
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
Как оказалось, за рулем находился 16-летний парень. Его доставили в отдел полиции, в отношении него составили протоколы об административных правонарушениях. Подростка предали отцу, против него возбудили административное производство за «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».
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